Cabo Verde Entrada de turistas atingiu número recorde em 2019

O número de turistas em Cabo Verde cresceu sete por cento em 2019, face ao ano anterior, atingindo um novo máximo histórico, de 819.318 hóspedes nos hotéis cabo-verdianos, segundo um boletim divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A Lusa refere que, de acordo com o boletim de movimentação de hóspedes em 2019, do INE cabo-verdiano, as dormidas também cresceram, 3,7 por cento face ao ano anterior, para mais de 5,1 milhões, renovando igualmente máximos históricos.

Em 2018, Cabo Verde já tinha registado um recorde de 765.696 hóspedes e mais de 4,9 milhões de dormidas, sendo objectivo do Governo atingir, a partir de 2021, um milhão de turistas por ano.