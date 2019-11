Mundo

Cabo Verde vai apresentar a candidatura de Tarrafal

O Instituto do Património Cultural (IPC) cabo-verdiano está a ultimar, com a Direcção-Geral do Património Cultural de Portugal, o apoio ao projecto de candidatura do antigo Campo de Concentração do Tarrafal a património da humanidade

Fotografia: DR

A informação consta de um comunicado distribuído ontem à imprensa pelo IPC, na sequência da visita a Portugal, na semana passada, do presidente do instituto cabo-verdiano, Hamilton Jair Fernandes, no âmbito da cooperação técnica que já existe entre as duas instituições.

O responsável cabo-verdiano visitou o Museu Nacional Resistência e Liberdade, exemplo que Cabo Verde pretende aproveitar. Este museu nasceu do reconhecimento da Fortaleza de Peniche enquanto espaço-memória e símbolo da luta pela liberdade em Portugal e da resistência à ditadura do Estado Novo, tal como a transformação feita no antigo campo do Tarrafal, Cabo Verde, que passou a Museu da Resistência.

“Histórias e memórias que se cruzam e que vão unir uma vez mais estes dois espaços, agora pelo conhecimento e preservação da memória histórica para as futuras gerações. É neste sentido que o IPC e a DGPC pretendem assinar um acordo de parceria para formalizar um acordo já existente”, lê-se no comunicado, citado pela Lusa.