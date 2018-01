Mundo

Cairo alberga laboratório de inovação tecnológica

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou a abertura, no Egipto, do seu Laboratório Africano de Inovação Tecnológica (UNTIL), de acordo com o seu quadro, para implantar uma rede global desses laboratórios.

O laboratório foi projectado com a intenção de treinar, hospedar e implementar inovações tecnológicas e desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que abordem desafios globais.

O laboratório egípcio vai centrar-se em várias áreas temáticas relacionadas com a educação de pessoas com deficiência (PwDs), prevenção de epidemias, turismo médico e gerenciamento de resíduos para proteger o meio ambiente e racionalizar o consumo de água na agricultura.