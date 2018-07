Mundo

Câmara de Tunes elege primeira mulher autarca

A cabeça de lista nas eleições municipais do partido islâmico Ennahdha, Souad Abderrahim, foi eleita autarca da capital da Tunísia, Tunes.

Angola, zungueira em Luanda

Fotografia: KINDALA MANUEL |

A candidata Souad Abderrahim, membro da direcção política do Ennahdha mas que se define como independente, foi eleita para o cargo com 26 votos pelos novos conselheiros, contra 22 concedidos ao seu principal adversário, Kamel Idir.

Idir, um ex-líder local sob o regime de Zine el Abidine Ben Ali, foi cabeça de lista do partido Nidaa Tounes, fundado pelo Presidente Beji Caid Essebsi e actual aliado do Ennahda a nível nacional. “Ofereço esta vitória a todas as mulheres do meu país, a toda a juventude e à Tunísia”, disse, visivelmente emocionada, a directora de uma empresa farmacêutica, de 53 anos. “A primeira questão será melhorar a estética de Tunes”, disse Souad Abderrahim à agência de notícias francesa

AFP. A capital da Tunísia é particularmente confrontada com um problema de gestão de resíduos, que piorou após a revolução de 2011, que tirou Ben Ali do poder. A autarca foi eleita à segunda volta, numa votação que foi boicotada por alguns eleitos de esquerda e do centro, que se recusaram a votar em qualquer um dos dois partidos hegemónicos, Ennahdha e Nidaa.

O partido Ennahdha venceu em Tunes, mas sem maioria, com 21 assentos dos 60 em disputa, nas eleições municipais de 6 de Maio, as primeiras desde a revolução de 2011 e que ficaram marcadas por uma elevada abstenção, principalmente entre os jovens.