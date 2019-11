Mundo

Campanha eleitoral da Guiné-Bissau começa amanhã

O Governo da Guiné-Bissau “tem reunidas as condições para arrancar” sábado com a campanha eleitoral, como previsto, defendeu ontem em Lisboa a ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzi Barbosa.

Ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzi Barbosa

Fotografia: DR

“Estamos aqui para reiterar que o Governo da Guiné-Bissau tem reunidas as condições para arrancar, no dia 2, com a campanha eleitoral”, afirmou a chefe da diplomacia guineense, na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa. A ministra afirmou que “é importante definir isso”, assinalando que a realização das eleições presidenciais marcadas para 24 de Novembro faz parte do “mandato específico” do seu Governo.

A governante assinalou que o Executivo de que faz parte tem “reunidas todas as condições para que tal se efective”. Enquanto isso, o Ministério das Finanças da Guiné-Bissau deu hoje início ao pagamento dos salários de Outubro aos funcionários públicos e pensionistas, informou fonte do Executivo de Aristides Gomes citada pela Lusa.

Segundo a mesma fonte, o pagamento dos salários de Outubro deveria ter começado na segunda-feira, mas o decreto da demissão do Governo liderado por Aristides Gomes pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, obrigou o Banco Central da África Ocidental a suspender as contas do Tesouro Público.

Só na terça-feira, após conhecida a posição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) sobre a crise política em curso, é que a suspensão foi levantada. Por outro lado, o Movimento da Sociedade Civil para a Paz e Desenvolvimento manifestou “estranheza e discordância” com o decreto do Presidente guineense que demitiu o Governo liderado por Aristides Gomes, considerando que atenta contra os compromissos assumidos com a comunidade internacional.

Num comunicado, a que Lusa teve acesso, o Movimento da Sociedade Civil para a Paz e Desenvolvimento apela ao respeito pela Constituição e leis da Guiné-Bissau, “bem como com os compromissos internacionais assumidos no âmbito da gestão e monitorização dos conflitos e da situação de instabilidade na Guiné-Bissau”.