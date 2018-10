Mundo

Campanha marcada por actos de violência

A campanha para as eleições regionais na Costa do Marfim está a decorrer com actos de vandalismo e violência, referem as agências internacionais de notícias.

Incidentes envolveram espancamentos de activistas políticos

Fotografia: DR

Em Lakota (sul), os dois candidatos que disputam a eleição municipal manifestaram incidentes que envolveram espancamentos de activistas políticos e a destruição de cartazes eleitorais.

O mesmo tipo de comportamento foi observado em Guiglo (oeste), onde os partidários de um dos candidatos foram violentamente agredidos e os seus cartazes arrancados.

A Comissão Eleitoral Independente minimizou os actos, considerando-os de “pequenos incidentes isolados nalgumas circunscrições eleitorais” e reiterou que as eleições teriam mesmo lugar no próximo dia 13 deste mês.

O pleito contará com 88 listas para a eleição de conselheiros regionais e 684 listas para conselheiros municipais nas respectivas 31 e 201 circunscrições.

Aproximadamente 6,6 milhões de eleitores escolherão os representantes em 20.504 assembleias de voto em todo o país.

Pelo menos 30 mil membros das forças da ordem, incluindo polícias, militares e gendarmes, serão desdobrados em todo o país para garantir a segurança.