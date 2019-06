Canadá decide prolongar presença militar no Mali

Aos 49 anos, município do Negage continua a luta pela recuperação

O município do Negage está em festa. Completa hoje 49 anos de existência. A localidade foi fundada em 1925 e pertencia ao Posto do Dimuca, Concelho de Ambaca. Tornou-se sede do Posto de “Nga-ge”, pertencendo ao Concelho de Ambaca, Distrito do Cuanza Norte, e, em 1955, passou para o Concelho do Bembe, no antigo Distrito do Uíge. Em 1956, foi criado o Concelho do Negage, elevado à categoria de Vila em 1958 e à categoria de Cidade a 26 de Junho de 1970 (na Portaria n.º 19 076 de 15/3/62 Boletim Oficial n.º 13/62).