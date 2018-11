Candidato da oposição pede adiamento das presidenciais

Falta de pagamento paralisa obras do Campus de Cabinda

A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança Sambo, manifestou-se preocupada com a paralisação da segunda fase das obras de construção de 12 salas de aula das 24 previstas no Campus Universitário do Caio, em Cabinda, por falta de pagamentos.