Candidaturas devem ser entregues até 10 de Janeiro

O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau divulgou ontem , em comunicado, que os partidos políticos do país devem entregar até 10 de Janeiro as candidaturas às eleições legislativas, marcadas para 10 de Março.

“O secretariado-geral do Supremo Tribunal de Justiça vem pelo presente recordar aos partidos políticos legalmente inscritos e que pretendem concorrer às eleições legislativas de 10 de Março de 2019 que o prazo de entrega da lista das candidaturas termina no próximo dia 10 de Janeiro”, lê-se no comunicado distribuído ontemà imprensa.

Segundo o Supremo Tribunal de Justiça, as candidaturas devem ser entregues em papel e suporte digital.

O tribunal sublinha também que os candidatos devem apresentar, juntamente com o requerimento da candidatura, a certidão de quitação de obrigações fiscais.

O escrutínio esteve inicialmente marcado para 18 de Novembro, mas dificuldades financeiras e técnicas obrigaram a atrasar o início do recenseamento eleitoral e a adiar a data das eleições, marcadas agora para 10 de Março de 2019.