Candidaturas para as autárquicas podem ser entregues até dia 13

Diplomas prontos para a votação final

Os deputados terminaram hoje as discussões, na especialidade, das propostas de Lei das Condecorações dos Militares das Forças Armadas Angolanas, dos Feriados Nacionais, Locais e Datas de Celebração Nacional, bem como a proposta de Lei que estabelece as especificações técnicas e as disposições sobre a deferência do uso da Bandeira, da Insígnia e do Hino Nacional.