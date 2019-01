Mundo

Carta rogatória da PGR sem resposta dos EUA

A Procuradoria-Geral da República de Moçambique disse ontem que os EUA não responderam a uma carta rogatória expedida em Março de 2017, sobre o processo relativo às dívidas ocultas que levou à detenção do antigo ministro das Finanças.

Fotografia: DR

“Relativamente aos EUA, a PGR emitiu no dia 30 de Março de 2017 uma carta rogatória, seguida de diversos aditamentos, o último dos quais a 14 de Março de 2018, solicitando informações”, afirma, em comunicado distribuído ontem, a Procuradoria.

Esta nota é a primeira posição de uma entidade oficial moçambicana, desde a detenção do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, a 29 de Dezembro, na África do Sul, no âmbito de um mandado internacional expedido pela justiça americana, no contexto das dívidas ocultas.

A “dívida oculta” de Moçambique, no valor de 2.200 milhões de dólares representa metade do custo total do país com as dívidas, apesar de valer menos de 20 por cento do total em termos absolutos e está em investigação pelas autoridades norte-americanas, por suspeitas de corrupção.