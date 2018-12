Mundo

Casos mortais do vírus ébola sobem para 271

O número de casos de ébola nas províncias do Kivu do Norte e Ituri, leste da República Democrática do Congo (RDC), envolve

já 458 pessoas infectadas e 271 mortos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Fotografia: DR

De acordo com a actualização de 6 de Dezembro da OMS, em onze localidades do Kivu do Norte e três na província de Ituri foram notificados 458 casos (410 confirmados e 48 prováveis) e 271 mortos.

O registo de casos de contaminação do ébola, que se transmite por contacto físico através de fluidos corporais infectados e que provoca febre hemorrágica, sofreu um aumento de 38 novos casos e 29 mortos, a partir de 4 de Dezembro. Em 29 de Novembro, a OMS anunciou que o surto de ébola na RDC é o segundo maior da história, logo depois do surto na África Ocidental, que matou milhares de pessoas há alguns anos.

A epidemia do vírus ébola no país africano foi declarada a 1 de Agosto deste ano, em Mangina, nas províncias do Kivu Norte e Ituri.