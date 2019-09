CEDEAO aprova plano contra jihadistas

Sub-17 trabalham processos de jogo na Cidadela

As saídas para as acções ofensivas com a intenção de melhorar a eficácia dos avançados defronte à baliza contrária dominam hoje, às 8h30, a sessão de treino da Selecção Nacional Sub-17 de Futebol, no Estádio da Cidadela, em Luanda, no quadro da preparação da disputa da XVIII edição do Campeonato do Mundo, de 26 de Outubro a 17 de Novembro, no Brasil.