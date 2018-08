Mundo

CEDEAO levanta sanções impostas a 19 personalidades da guiné-bissau

Os líderes da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) levantaram as sanções impostas a 19 personalidades guineenses, entre políticos e magistrados, anunciou o Presidente do país, José Mário Vaz.

Fotografia: DR

Em declarações aos jornalistas à chegada a Bissau vindo do Togo, onde participou em mais uma cimeira de líderes da CEDEAO, José Mário Vaz afirmou que a organização decidiu levantar as sanções na sequência dos consensos que têm sido alcançados ultimamente pela classe política.

No passado mês de Fevereiro, a CEDEAO aplicou sanções, restrições de viagens e congelamento de contas bancárias a 19 personalidades guineenses, acusadas de dificultarem a solução do impasse político que vigorou no país durante três anos. Aquelas personalidades sempre contestaram as sanções que consideravam injustas. Mário Vaz considerou que o país “voltou a ter uma boa imagem”, mas defendeu ser fundamental “arregaçar as mangas, trabalhar e fazer da Guiné-Bissau um bom país”.