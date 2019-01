Mundo

CENI anuncia amanhã ou Sexta-feira resultado das eleições na RDC

No final de uma reunião que terminou cerca das três horas da manhã de hoje, a CENI garantiu que dentro de 24 ou 48 horas (amanhã ou Sexta-feira ) estará em condições de divulgar os resultados provisórios das eleições de 30 de Dezembro, numa altura em que aumentam as pressões no sentido de ser respeitada a "verdade das urnas" e antes do Presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, se ter reunido em Pretória com o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa

Fotografia: DR

Os resultados provisórios da eleição presidencial na RDC serão anunciados ainda amanhã, ou Sexta-feira segundo ficou decidido no final de mais uma reunião plenária da Comissão Nacional Eleitoral Independente (CENI) que só terminou às três horas da manhã de hoje em Kinshasa.

"Trata-se de um trabalho colossal que tem que ser realizado com as cautelas necessárias para que não deixe dúvidas a ninguém", disse o presidente daquele órgão, Corneille Nangaa, no final da prolongada.

Nesta ficou estabelecida a forma como os resultados provisórios serão divulgados, de modo a evitar a criação de focos de tensão e condições que possam despoletar actos de violência.

Na verdade, nos últimos dias têm-se acentuado as pressões sobre a CENI para que não atrase mais a divulgação do resultado das eleições.

Enquanto decorria esta plenária, a CENI foi confrontada com as declarações de Martin Fayulu, para muitos já considerado como o novo Presidente eleito da RDC, disse numa entrevista à imprensa local que o povo congolês sabe bem quem venceu as eleições e que, por isso, "qualquer intenção de alterar o resultado do voto é inegociável".

Martin Fayulu, lamentou todas as manobras do Governo para adiar a divulgação oficial dos resultados e sublinhou que essa estratégia apenas está a fazer com que a tensão suba cada vez mais, ao ponto de estar quase a "explodir".

Outra fonte de pressão foi a Conferência Episcopal que disse há já alguns dias saber quem é o vencedor das presidenciais, uma declaração criticada pelo Governo que sublinhou tratar-se de uma "violação da lei e da Constituição que pode penalizar criminalmente quem a proferiu".

A principal denominação protestante no país, a Igreja de Cristo do Congo, pediu também à CENI que "cumpra as promessas feitas diante de Deus e da nação de dizer a verdade e mais nada do que a verdade sobre o que se passou nas urnas".

O Governo belga, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Didier Reynders, apelou à comunidade internacional para que pressionasse as autoridades congolesas para que estas divulgassem rapidamente e de "modo transparente" o resultado das eleições, de modo a que acabasse de vez o actual "clima de desconfiança".

EM DESENVOLVIMENTO...