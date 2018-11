Centenas de cidadãos prontos para a votação

Esperanças e África do Sul abrem prova internacional

A disputa da I edição do torneio internacional de basquetebol em cadeiras de rodas, denominada Taça Lwini, começa amanhã e encerra neste sábado à tarde, no Pavilhão Principal da Cidadela, no Distrito do Rangel, em Luanda, com a participação das Selecções Nacionais de Honras e de Esperanças de Angola, da África do Sul e Suíça.