Centenas de crianças libertadas na Nigéria

BCI arrebata título da prova após bater Banco Económico

O Banco de Comércio e Indústria (BCI) venceu ontem na final o Banco Económico (BE), por 4-2, no campo do Grupo Desportivo da Banca (GDB), no Distrito Urbano da Maianga, em Luanda, para a segunda edição do torneio de futsal para os funcionários bancários da capital.