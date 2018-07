Mundo

Centenas de milhares de deslocados sírios regressam a Deraa

Mais de 200.000 deslocados sírios estão a regressar à província de Deraa (no Sul do país), que tinham abandonado devido à ofensiva das forças governamentais na região, informou ontem, em Londres, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Fotografia: DR

O regresso começou na sexta-feira depois de um acordo alcançado entre a Rússia, aliada do Governo, e os rebeldes que controlam parte da província.

Os deslocados fugiram dos bombardeamentos para localidades e cidades próximas da zona onde viviam ou para junto das fronteiras com a Jordânia e Israel, actualmente encerradas.

As Nações Unidas calcularam que pelo menos 320.000 sírios abandonaram as suas casas na província de Deraa desde 19 de Junho, após o início da ofensiva das forças pró-governamentais.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, 162 civis, incluindo 33 mulheres e 32 menores, morreram em Deraa desde o início da ofensiva.