Mundo

Cerca de dez milhões vivem do turismo

Cerca de dez milhões de marroquinos vivem do turismo, anunciou o director de Estratégia e Marketing do Departamento Nacional do Turismo. Num encontro com um grupo de jornalistas angolanos que visitaram recentemente a instituição, Jamal Younés Kilito disse que o turismo oferece 500 mil empregos directos e dois milhões de indirectos.

Fotografia: DR

Segundo o responsável, o sector do turismo representa entre 7 e 9 por cento do PIB, tendo arrecadado em 2017 receitas avaliadas em 7,5 mil milhões de dólares.

Jamal Younés Kilito disse que a força do turismo marroquino reside na dimensão cultural, cidades antigas, bem como na diversidade da paisagem e urbanização.

Jamal Younés Kilito acrescentou que Marrocos recebeu no ano passado mais de 11 milhões de turistas, principalmente da Europa, especificando que a França tem sido o primeiro mercado, seguida pela Espanha, Alemanha, Reino Unido e Benelux.

“Estamos a abrir cada vez mais novos mercados”, referiu, sublinhando que “o mercado chinês está a experimentar um crescimento extraordinário com 150 mil visitantes por ano.” O mercado africano representa um total de 200 mil turistas por ano.