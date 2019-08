Chefe de Estado gambiano lamenta morte de kairaba

Guerreiros silenciam pavilhão

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol volta a cruzar, hoje às 19h00, com a similar do Egipto, pela terceira vez em finais dos Jogos Africanos, mercê do triunfo, por 27-24, sobre Marrocos, na meia-final do torneio, disputada no Pavilhão Mohamed V.