Chefe de Estado defende acordos com a Renamo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que os consensos alcançados nas negociações de paz com a Renamo devem ser respeitados, considerando que os guerrilheiros do braço armado do maior partido de oposição em Moçambique querem sair das matas.

“Eles também querem a paz, querem viver livremente”, disse o Chefe do Estado moçambicano, falando num comício em Maxixe, no final de uma visita de trabalho à província de Inhambane, no sul de Moçambique.