Chefe de Estado pede apoio no combate ao terrorismo

Victor Carvalho

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi esteve no passado fim-de-semana na província de Tete, centro do país, onde apelou à população para que ajude as autoridades a vencer o combate contra os grupos terroristas que actuam na região norte, mais concretamente em Cabo Delgado.

Presidente Nyusi quer colaboração das populações na luta contra grupos armados

Os grupos, que se movimentam em diversos distritos de Cabo Delgado, têm executado ataques a aldeias e casas isoladas e movimentam-se com a agilidade suficiente para terem conseguido, pelo menos até agora, escapar das forças de segurança que ali foram recentemente reforçadas.

Usando da palavra num comício popular, Filipe Nyusi reconheceu que as autoridades ainda não sabem quem são os promotores desses ataques, mas prometeu criar todas as condições para que as forças de segurança os neutralizem rapidamente.

Dando como exemplo o que se está a passar no norte do país, o Presidente moçambicano apelou à população da província de Tete, região centro, para que continue atenta de modo a evitar que a instabilidade penetre na região por força de promessas feitas junto da juventude por pessoas “mal intencionadas”.

“Eles enganam os mais jovens com promessas falsas. Quando apanharmos o líder deles vamos informar a população”, garantiu o Chefe de Estado moçambicano.

Apesar de ter enviado re-centemente reforços militares para o norte do país, a verdade é que as autoridades continuam sem saber quem são e o que querem os autores desses ataques terroristas, embora possa haver uma eventual ligação com os recentes projectos de investimento que estão a avançar na região, nomeadamente em sectores como o gás natural.

O norte de Moçambique faz também parte da rota dos traficantes de heroína, marfim, rubins e madeira.



Ajuda alimentar

Entretanto, para minimizar os efeitos nefastos desses ataques terroristas, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) anunciou o envio de ajuda alimentar para assistir 10 mil pessoas em Cabo Delgado.

Esta organização vai assim responder a pedidos de assistência alimentar de autoridades locais em dois dos distritos mais afectados pela violência no norte de Moçambique, Macimboa da Praia e Palma, onde existem 10 mil pessoas a necessitar de ajuda urgente.

Numa primeira fase, vão ser disponibilizadas 240 toneladas de milho e 36 toneladas de alimentos (feijão e óleo) que a organização pensa serem suficientes para três meses de consumo alimentar.

Um porta-voz da organização disse que a ajuda alimentar será transportada por uma frota contratada localmente pelo PAM, de Nacala, província de Nampula, para armazéns do PAM em Mocimboa da Praia e Palma, próximo da fronteira norte de Moçambique com a Tanzânia.

As Nações Unidas têm vindo a expressar preocupação pelo que se passa no norte de Moçambique e temem que a instabilidade provoca-da pelos terroristas se possa estender mais para sul, caso as autoridades não criem zonas tampão.

Por outro lado, a fragilidade da zona de fronteira no norte de Moçambique é outro motivo de preocupação, este mais relacionado com o tráfico de droga que tem vindo a aumentar nos últimos meses e com a possibilidade do terrorismo estar a ser usado como forma de manter esta actividade.

Especialistas das Nações Unidas acreditam que os ataques terroristas que se têm vindo a verificar na região servem, directamente, os objectivos dos traficantes uma vez que desviam as atenções das autoridades, criando-lhes uma preocupação acrescida para salvaguardar a segurança das populações.

Recentemente, as autoridades moçambicanas admitiram a possibilidade dos terroristas terem a sua base no interior da Tanzânia, para onde regressam depois das incursões realizadas para atacar as populações de alguns distritos da província de Cabo Delgado.

As Nações Unidas estão a acompanhar a situação e já terão contactado as autoridades tanzanianas sobre a questão da segurança na fronteira com Moçambique.