Mundo

Chefe de milícia do PK5 abatido por comerciante

Victor Carvalho

Mahamat Tahir “Apo”, chefe de uma das mais violentas milícias que actuam no mítico bairro PK5 da capital centro-africana, maioritariamente muçulmano, foi este fim-de-semana morto por um comerciante local, naquilo que é mais um gesto de auto-defesa de uma população que se está a organizar cada vez melhor para se defender e responder aos ataques de grupos armados.

Bangui continua a ser palco de actos de violência apesar da presença de tropas da ONU

Fotografia: DR

Segundo as autoridades, “Apo” foi morto numa troca de tiros com um comerciante que não quis fechar a sua loja, por causa de uma greve geral convocada para protestar contra o tiroteio que teve lugar há uma semana no mesmo bairro.

“Apo” assumiu o comando de uma milícia em Junho de 2016, depois da morte do seu primo, Kappo, abatido durante um confronto com as tropas ruandesas que integram a missão da ONU na RCA (MINUSCA).

Mas, para lá deste incidente perfeitamente localizado, a violência tarda em diminuir de intensidade no mesmo bairro, como o prova as seis pessoas mortas a semana passada e as cerca de 20 outras que ficaram feridas durante confrontos que opuseram as milícias e as forças locais de auto-defesa que apoiam e foram armadas pelo Exército. Considerado como o “pulmão económico de Bangui”, o bairro PK5 tem sido palco de sucessivos combates mortíferos. Em Abril, a violência matou uma dezena de pessoas, mas em Maio os números de vítimas mortais subiram para mais de 20.

A República Centro-Africana mergulhou numa guerra civil em 2013, depois do derrube do Presidente François Bozizé pelos rebeldes Séléka, maioritariamente muçulmanos originários do norte do país, que provocaram uma resposta por parte das milícias auto-proclamadas de defesa, os anti-balaka, que desencadearam uma contra-ofensiva.

Embora a cidade de Bangui viva uma relativa acalmia, a maior parte do país continua a ser dominada por vários grupos armados que lutam pelo controlo dos recursos naturais e para reforçarem as suas influências locais.



Situação das crianças

Um relatório recentemente divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) revela que duas em cada três crianças na República Centro-Africana precisam de assistência humanitária e milhares foram sequestradas por grupos armados ou vítimas de violência sexual. Ainda de acordo com o documento posto a circular nas redes sociais, cerca de 1,5 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária no país, 300 mil a mais do que em 2016.

“Esta crise está a ocorrer num dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo, e um dos mais perigosos para os trabalhadores humanitários”, segundo refere no prólogo do relatório a representante da UNICEF na República Centro-Africana, Christine Muhigana.

Segundo a mesma organização, uma em cada quatro crianças é deslocada ou refugiada e, apesar do agravamento da crise, o financiamento e a atenção da comunidade internacional são extremamente baixos.

Para agravar a situação, as Nações Unidas referiram recentemente que o número de ataques a trabalhadores humanitários mais do que quadroplicou de 67 incidentes em 2017 para 294 nos primeiros oito meses e meio de 2018. Na RCA, as populações civis têm sido alvo da violência de grupos armados de diferentes etnias, movidos por interesses dos “senhores da guerra” que cada vez mais “usam a religião” como pretexto para “cada vez mais conflitos”, referem as Nações Unidas na nota complementar ao relatório do UNICEF.

O conflito provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

O Governo do Presidente Faustin-Archange Touadéra, um antigo primeiro-ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla cerca de um quinto do território, sendo o restante dividido por mais de 15 milícias que, na sua maioria, procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.