China anuncia investimento e aumento das importações

A República Popular da China vai investir 14,7 mil milhões de dólares na África do Sul, anunciou ontem o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, no final de um encontro, em Pretória, com o homólogo chinês.

Em declarações à imprensa, o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, disse por seu lado que, a segunda maior economia do mundo irá expandir as importações da África do Sul para apoiar o desenvolvimento da economia mais industrializada de África.

O Chefe de Estado chinês iniciou uma visita de Estado à África do Sul, onde participa na X Cimeira do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que arrancou ontem em Joanesburgo. O Presidente Ramaphosa estabeleceu uma meta de investimento externo de 100 mil milhões de dólares para relançar a economia do país.