Choque entre dois automóveis provoca nove vítimas mortais

Nove pessoas morreram e duas outras ficaram gravemente feridas, num acidente de viação, ocorrido terça-feira à noite, perto da aldeia de Potou, no Noroeste do Senegal, na sequência de um choque entre um táxi e um veículo particular, soube a pana junto da Polícia local.

Os nove mortos são passageiros que estavam a bordo do veículo particular e que vinham de um campo de futebol, disse a fonte, que sublinhou ter já sido aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.

Segundo a Direcção Nacional dos Transportes Rodoviários do Senegal, anualmente mais de 500 pessoas morrem no país por causa de acidentes de viação, dos quais 92 por cento se devem ao mau comportamento de motoristas, nomeadamente o excesso de velocidade, o uso de telefone ao volante e o desrespeito pelo uso do cinto de segurança.

Para pôr cobro ao flagelo, o Governo senegalês tomou medidas, incluindo a renovação da frota de automóveis de transporte colectivo, a introdução das cartas de condução pontual e o reforço da inspecção a veículos. Em 2011, o Estado do Senegal elaborou um Plano Nacional de Segurança Rodoviária a fim de reduzir este flagelo em 35 por cento anualmente, e, depois, em 50 por cento a partir de 2020.