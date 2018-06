Christian Ntsay foi designado primeiro -ministro

Ministro esclarecer internautas sobre preparação das autarquias

O Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado encerrou hoje as inscrições de cidadãos interessados em colocar questões ao ministro Adão de Almeida, que vai interagir amanhã em directo, via Internet, às 21h00, com internautas para esclarecer dúvidas sobre o processo de preparação das autarquias locais.