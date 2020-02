Mundo

Chuvas em Moçambique isolam distritos do Norte

Cinco distritos do Norte de Moçambique estão isolados depois de as chuvas terem destruído pontes e estradas, situação agravada na última semana e que tem deixado camiões de mercadorias retidos.

Cerca de 40 camiões, com mercadorias e apoio alimentar humanitário, estavam pa-rados desde segunda-feira no meio do que era um caminho alternativo desde a capital provincial, Pemba, para os distritos de Palma, Nangade, Mueda, Mocímboa da Praia e Muidumbe.

Os veículos encontravam-se na mata numa estrada em terra batida que começou a ser usada como via substituta, há cerca de mês e meio, quan-do duas pontes da estrada asfaltada desabaram.

No entanto, o caminho alternativo também já se encontra muito degradado, os veículos ficam atolados quando a chuva é intensa ou ficam bloqueados pela subida do nível das águas, como acontece no rio Muilo, onde a ponte também cedeu e as viaturas atravessam o leito quando o caudal baixa, relataram polícias e condutores.

Quando ficam retidos, uns aguardam que as chuvas passem para tentar voltar a circular, outros esperam a ajuda de retroescavadoras para desbloquear os camiões ou para transferir a carga.

Entre os pesados parados desde segunda-feira estão pelo menos dez com o selo do Programa Alimentar Mundial, carregados com ajuda alimentar, sendo que os restantes levam mercadorias diversas, estando em causa o regular abastecimento dos cinco distritos isolados.

Esta via alternativa em que as viaturas enfrentam dificuldades desde a última semana é uma ligação de 160 quilómetros entre Nacololo (distrito de Montepuez) e Pedreira Chudi (distrito de Mueda). A única via asfaltada que liga o Norte ao Sul da província, está intransitável desde há cerca de mês e meio, após a queda de duas pontes sobre os rios Montepuez e Messalo.

As autoridades têm obras a decorrer para tentar repor as travessias, enquanto as pontes são reparadas, mas enfrentam também dificuldades em fazer chegar material e equipamento aos locais.

Na região isolada há cerca de 150 mil pessoas que já perderam bens ou foram forçadas a abandonar as casas e propriedades devido a ataques de grupos rebeldes que ocorrem desde 2017, afectando comunidades que ainda sofrem com a destruição causada pelo ciclone Kenneth, que se abateu sobre elas há um ano.