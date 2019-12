Mundo

Chuvas fazem temer cenário de há um ano

A chuva intensa que se abateu, no fim- de-semana, sobre a Beira, centro de Moçambique, trouxe para os habitantes locais lembranças do pesadelo de um passado recente de destruição, revelou, domingo, a Lusa, depois de ouvir alguns habitantes.

Fotografia: DR

“Voltei a ser obrigada a deixar a minha casa e fugir para um centro de acomodação devido à chuva, tal como em Março. Perdi o pouco que estava a tentar reorganizar”, lamentou Rabeca Mussece, 33 anos, com o filho ao colo, sentada num dos bancos da Escola Secundária de Matadouro, no bairro da Manga, cidade da Beira.

Tal como Rabeca Mussece, um total de 110 pessoas foram obrigadas a procurar refúgio naquela escola, após chuva intensa dos últimos dias nalguns distritos da província de Sofala, incluindo a cidade da Beira. Estas regiões tentam reerguer-se após a passagem do ciclone Idai, que matou cerca de 604 pessoas no centro do país e afectou 1,5 milhões, destruindo diversas infra-estruturas.

Além da cidade da Beira, a chuva inundou residências nos distritos de Marromeu, Cheringoma, Caia, Muanza, Dondo, Búzi, Nhamatanda, Marínguè, Gorongosa, destruindo infra-estruturas e deixando um total de cinco mil pessoas vulneráveis.

Hoje, para os que se refugiaram nos centros de acomodação, os problemas parecem ser os mesmos de há nove meses. “Pedimos água, mantas e redes mosquiteiras, pois muitos de nós perdeu quase tudo com a chuva de quarta-feira”, conta Rabeca Mussece.

Não muito longe da Escola Secundária de Matadouro, o bairro periférico Ndunda é um retrato fiel do impacto das chuvas, com várias casas submersas e crianças a transformarem os charcos em lagoas, num evidente perigo para a saúde pública.

“Há pessoas a beberem água retirada dos charcos”, alerta Afonso Luis Neves, um dos poucos residentes do bairro que teve a coragem de permanecer no local, embora, por vezes, temesse que a chuva tivesse o impacto do Idai. O Hospital Central da Beira espalhou brigadas pelas ruas da cidade para evitar doenças associadas às chuvas.