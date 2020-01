Mundo

Chuvas provocam deslizamento de terras e fazem 21 mortos

Pelo menos 21 pessoas morreram, outras 20 estão dadas como desaparecidas e mais de 89 mil foram afectadas por chuvas torrenciais e deslizamento de terras, em Madagáscar, esta semana, segundo o último balanço das autoridades malgaxes ontem divulgado.

Fotografia: DR

As comunidades de Mitsinjo, na região de Boeny, e Maevatanana, na região de Betsiboka, foram as mais afectadas, de acordo com o Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e das Catástrofes (BNGRC, na sigla em francês), citada pela Associated Press.

A população malgaxe enfrenta agora a fome e a escalada dos preços dos alimentos, em consequência do alagamento dos campos de arroz em muitos dos distritos que constituem o celeiro daquele país do Índico, segundo a mesma fonte. Cerca de 10 mil habitações ficaram inundadas no norte do país. As forças armadas de Madagáscar foram deslocadas para apoiar na evacuação da população particularmente vulnerável à subida das águas, indicou o BNGRC.