Chuvas e cheias fazem 61 vítimas mortais

As calamidades naturais mataram 61 pessoas desde Outubro em Moçambique de um total de 150 mil afectadas, anunciou o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais (INGC).

Fotografia: Jaimagens | Edições Novembro

Até agora, a chuva forte e o aumento dos caudais dos rios já provocaram a morte de oito pessoas em Moçambique e afectaram 12 mil pessoas, sendo a zona sul a mais atingida, nomeadamente junto do rio Limpopo, nas margens do qual fica Xai-Xai, a capital de Gaza.

A directora da área de Prevenção e Mitigação no INGC, Ana Cristina, afirmou que as mortes ocorreram em diferentes pontos do país e foram provocadas por chuvas intensas, inundações e raios, tendo adiantado que 7.296 casas foram totalmente destruídas e 14 mil sofreram danos parciais.

De acordo com as previsões do Governo, serão necessários mil milhões de meticais (cerca de 13 milhões de euros) para todas as acções de apoio na actual época das chuvas, mas o Estado ainda só conseguiu mobilizar 160 milhões de meticais (dois milhões de euros) do Orçamento de Estado, referiu a dirigente do INGC.

O Governo enfrenta um défice de 940 milhões de meticais (12 milhões de euros).