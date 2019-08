Mundo

Cidade do Cabo é a mais perigosa de todo o continente africano

A Cidade do Cabo, na África do Sul, foi considerada a mais perigosa do continente africano e a 11ª numa lista compilada pelo Conselho Mexicano para a Segurança e Justiça Criminal, que ontem foi revelada pela Reuters. Na lista, a cidade de Tijuana, no México, foi considerada a mais perigosa do mundo.

Fotografia: DR

Nesta lista, que inclui um total de 48 cidades, estão 15 localizadas no México, 14 no Brasil, seis na Venezuela, quatro nos Estados Unidos da América, três na África do Sul, duas na Colômbia, outras tantas das Honduras e uma de El Salvador, Porto Rico e Jamaica. Entre Novembro de 2018 e Maio de 2019, ocorreram cerca de dois mil assassinatos na Cidade do Cabo o que levou as autoridades a colocarem os militares a patrulhar as ruas apontadas como sendo as mais perigosas.