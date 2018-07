Cidade de Derma foi libertada de grupos terroristas

Recordar o passado para unir e renovar o presente

A História da Humanidade, no geral, do continente africano e do Rwanda, em particular, ficou marcada de forma indelével pelo Genocídio de 1994 (7 de Abril a 4 de Julho), contra a etnia tutsi, ocorrido de tal forma que a data da independência do país, 1 de Julho, é pouco conhecida, perdendo em importância para o 7 de Abril, Dia Internacional de Reflexão sobre os massacres ocorridos há 24 anos. Hoje, o país assinala o Dia da Liberdade do Povo Rwandês.