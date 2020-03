Mundo

Cipriano Cassamá renuncia cargo de Presidente interino

A situação na Guiné-Bissau conheceu ontem uma nova mudança, com Cipriano Cassamá a renunciar ao cargo de Presidente da República interino.”Coloco os interesses do país acima de tudo. Por isso vou voltar ao meu lugar de presidente do Parlamento”', disse à rádio portuguesa TSF.

O deputado recuou e preferiu voltar a ocupar o cargo de presidente do Parlamento

Fotografia: DR



A Liga Guineense dos Direitos Humanos condenou, sábado à noite, as “tentativas de subversão da ordem constitucional”, apelando aos políticos para agirem de acordo com a lei da Guiné-Bissau e aos militares para se manterem afastados das disputas políticas.

Num comunicado, divulgado à imprensa, citado pela Lusa, a Organização Não-Governamental apela à “classe política em geral e em particular aos candidatos às presidenciais para adequarem as respectivas condutas aos ditames da lei”.

A Liga condena também, “sem reserva, todas as tentativas de subversão da ordem constitucional por via da força” e exorta às duas candidaturas às presidenciais a terem “maior contenção” e a aguardarem pela conclusão do processo eleitoral, conforme as leis do país.

No comunicado, a organização apela às “forças de Defesa e Segurança para se manterem equidistantes das disputas político-partidárias” e a circunscrever a sua acção à “defesa da integridade territorial e da ordem democrática instituída”.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos pede também à comunidade internacional, em especial à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), para ter uma “postura mais proactiva face ao cenário de deterioração da atmosfera política” no país.



Segundo acto de “assalto ao poder”

/>Segundo informações relatadas durante a noite de sábado para ontem, no Twitter, pelo auto-proclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, os militares invadiram as instituições do Governo da capital, Bissau.

O jornal português “Público” acrescentou que o Parlamento e a Câmara Municipal de Bissau foram invadidas e prevê-se, para breve, um assalto à casa de Aristides Gomes, o Primeiro-Ministro que Sissoco Embaló exonerou.

No Twitter, Sissoco Embaló, cuja vitória nas eleições não é reconhecida pelo Supremo Tribunal de Justiça, diz ainda que Nuno Nabian, por ele nomeado Primeiro-Ministro, vai tomar posse “dentro de horas”, bem como os ministros que darão corpo ao novo Governo. “Todos os ministros estarão segunda-feira de manhã nos seus gabinetes de trabalho. Actualmente, os militares de Bissau estão a ocupar os ministérios”, disse fonte próxima do processo ao “Top News”, citado por Sissoco Embaló no Twitter.

Considerando o gesto como um “golpe”, o presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, do PAIGC, tomou posse como Presidente interino, com base no artigo da Constituição, que prevê que a segunda figura do Estado ascenda à Presidência quando esta fica vaga, o que aconteceu com a saída de José Mário Vaz.

Ontem, Cassamá recuou na sua decisão, justificando esta tomada de posição face as ameaças proferidas contra a sua integridade física.