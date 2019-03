Mundo

CNE admite adiar eleições legislativas

A passagem do ciclone “Idai” por Moçambique pode obrigar a adiar as eleições legislativas e presidenciais, previstas para 15 de Outubro, preparando-se a Comissão Nacional de Eleições para apresentar três cenários ao Governo, sendo que dois deles defendem adiar por um ou dois meses o escrutínio, revelou ontem o jornal digital “Carta de Moçambique”, no dia em que o número de vítimas mortais do ciclone subiu para 417.

O primeiro cenário é manter a data de 15 de Outubro, mas adiando o recenseamento eleitoral que deveria começar a 1 de Abril (só faltava a formalização por parte do Governo). O segundo cenário é adiar as eleições um mês, para 15 de Novembro, enquanto o terceiro é adiar por dois meses, para 15 de Dezembro.

Segundo o jornal digital, a Comissão Nacional Eleitoral consultou o Instituto Nacional de Calamidades Naturais, tendo este dito que, na melhor das hipóteses, serão necessários três meses para prestar assistência às vítimas, sem incluir o realojamento das pessoas. De acordo com a mesma fonte, o calendário eleitoral só deverá arrancar em Junho, atrasando ou encurtando todas as actividades, desde o recenseamento eleitoral à selecção, recrutamento e formação dos membros das assembleias de voto e até a campanha eleitoral.

Com a água potável e a luz a regressarem à cidade da Beira, no Zimbabwe pelo menos 259 pessoas morreram vítimas da passagem do ciclone, segundo o mais recente balanço feito pela ministra da Defesa zimbabweana, referindo que 120 corpos foram levados pelas águas do país para Moçambique, segundo a Reuters.

No balanço feito quinta-feira durante a visita que realizou à cidade de Mutare, no leste do país, a ministra da Defesa, Oppah Muchinguri, revelou que mais de 120 corpos foram levados para território moçambicano, nas inundações e cheias que se seguiram à passagem do ciclone “Idai” pelos dois países e ainda pelo Malawi.