Combates entre milícias provocam vários mortos na RCA

Combates entre milícias, no sul da República Centro-Africana (RCA) provocaram, desde o início da semana, a morte a pelo menos uma dezena de pessoas, segundo a Cruz Vermelha, a ONU e várias organizações não-governamentais, citadas hoje pela Lusa.

Fotografia: DR

A coligação anti-balaka e o grupo União para a Paz na República Centro-Africana (UPC, na sigla em francês), que continuam a confrontar-se, estão entre os subscritores do acordo de paz, alcançado em Fevereiro entre o Governo e 14 grupos rebeldes, por um lado, e entre os próprios grupos, por outro.

Os combates têm ocorrido nas localidades de Bangao e Liotom, na municipalidade de Ouaka, no sul do país, afirmaram à AFP os responsáveis da Missão das Nações Unidas no país (Minusca, na sigla em inglês), que falaram de pelo menos 12 mortes.

“As pessoas fugiram para selva e as localidades à volta ficaram desertas”, adiantou Benoît Nguipouganza, director da ONG Caritas, em Bambari, cerca de 100 quilómetros a norte de Lioto. Dirigentes de outras duas ONG adiantaram que tinham sido incendiadas várias casas e a mesquita em Bangao.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-balaka.

O Governo centro-africano controla cerca de um quinto do território. O resto é dividido por mais de 15 mil milícias, que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, no início de Fevereiro pelo Governo e por 14 grupos armados. Um mês mais tarde, as partes entenderam-se sobre um Governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.