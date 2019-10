Mundo

Comissão Eleitoral confirma vitória da Frelimo e de Nyusi

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique aprovou, sexta-feira, ao fim da noite, com nove votos a favor e oito contra, os resultados das eleições da última semana, com uma ampla vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e do Presidente Filipe Nyusi.

Apesar de os resultados serem ainda provisórios, o Presidente e a Frelimo continuam a liderar

Fotografia: Dr

Os oito membros que votaram contra, que incluem partidos da oposição e algumas organizações da sociedade civil, referem, numa declaração de voto, que os resultados “foram produzidos” por “presidentes e vice-presidentes de mesas de voto e outros elementos nocivos à verdade eleitoral”, escolhidos à margem das regras. “Rejeitamos estes resultados porque os mesmos não reflectem fielmente a vontade popular”, escreveram.

O documento sustenta que, “através de vários expedientes e manobras inconstitucionais e ilegais, a CNE continua a não ter a possibilidade real de cumprir com as obrigações, sendo por isso incapaz de garantir um processo eleitoral justo, cujos resultados sejam aceites por todos”, lê-se na declaração, divulgada, na Internet, pelo Centro de Integridade Pública (CIP), Organização Não-Governamental moçambicana que fez a observação eleitoral. Os resultados já tinham sido rejeitados pelos partidos da oposição com representação parlamentar, a Resistência Nacional Moçambicana e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

A Frelimo, no poder desde a independência, venceu com maioria absoluta nas três votações ( presidenciais, legislativas e provinciais) em todas as províncias, mesmo nas que tinham dado vitória à Renamo há cinco anos, e chegou a registar mais de 90 por cento num dos redutos, a província de Gaza, Sul do país.

“Os presentes resultados eleitorais até espantam os vencedores, dado o extremismo com que os seus agentes realizaram a tarefa”, referem os autores da declaração de voto, numa alusão à alegada fabricação dos resultados da votação.

Os oito elementos da CNE escreveram que “é comum ouvir à boca pequena que estes números são vergonhosos ou que não era necessário chegar a este extremo”. Entre os nove membros que aprovaram os resultados esteve o presidente da CNE, Abdul Carimo, assinala o CIP.

Olhando para o futuro, a declaração de voto sugere que “o país deve debater, se pretende continuar com dois órgãos de gestão eleitoral ou pretende avançar rapidamente para a criação de um único órgão, com um presidente com poderes efectivos para nomear e exonerar quadros a todos os níveis de gestão eleitoral”. Além da CNE, em Moçambique existe ainda o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.

“Os órgãos de gestão eleitoral não podem continuar a ser a fonte de conflitos pós-eleitorais devido à evidente parcialidade e desorganização propositada”, adiantam.

Segundo os oito subscritores, tal cenário “sugere que nos momentos cruciais do sufrágio os mesmos órgãos eleitorais subordinam-se física e ideologicamente às forças de defesa e segurança, agindo contra todos os partidos concorrentes que tenham potencial para desafiar o partido no poder”.

A divulgação oficial dos resultados das eleições gerais e provinciais de 15 de Outubro em Moçambique deverá acontecer até quarta-feira, dia 30, tal como previsto nos prazos legais.



Milhares de deslocados

Mais de 24 mil pessoas continuam deslocadas em Moçambique, distribuídas por vários campos de acolhimento e comunidades hospedeiras, anunciou, no fim- de-semana a Organização Internacional para as Migrações (OIM), seis meses após a passagem do ciclone Kenneth.

“De acordo com os dados mais recentes da DTM (Matriz de Rastreamento de Deslocados) da OIM, que acompanhou o ciclone Kenneth, 24.036 deslocados continuam a ser rastreados (distribuídos por cinco centros de acolhimento, um centro de transição e por comunidades hospedeiras) para identificar as necessidades e lacunas, em apoio da comunidade humanitária e em proximidade com o Governo de Moçambique”, lê-se num comunicado emitido pela OIM.

O ciclone Kenneth atingiu Moçambique a 25 de Abril, com ventos superiores a 200 quilómetros por hora, provocando estragos elevados nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. A passagem do Kenneth pelo país ocorreu seis semanas após Moçambique ter sido atingido por um outro ciclone, o Idai, que afectou mais de 280 mil pessoas.

Desde a entrada do Kenneth em território moçambicano, a OIM assistiu a mais de 200 mil pessoas, quer sob a forma de abrigo, quer através da distribuição de bens não alimentares.

A OIM refere que, seis meses depois da passagem deste ciclone, as comunidades no Norte de Moçambique estão a trabalhar na recuperação dos estragos e as famílias “estão a tentar terminar rapidamente a reconstrução das casas danificadas antes da época de chuvas”.Ainda assim, a organização considera que vários esforços têm sido feitos por várias entidades, mas que os efeitos do ciclone continuam a ser sentidos.

“Os efeitos do ciclone Kenneth continuam a ser sentidos no Norte de Moçambique. Apesar de seis meses terem passado e as águas terem recuado, a assistência continua a ser necessária para facilitar a recuperação de infra-estruturas, incluindo espaços comunitários”, disse a chefe da missão da OIM em Moçambique, Katharina Schnoering, citada no mesmo documento.

O ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em Março, provocou 604 mortos e afectou cerca de 1,5 milhões de pessoas, enquanto o ciclone Kenneth, que se abateu sobre o Norte do país em Abril, matou 45 pessoas e afectou 250 mil.