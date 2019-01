Mundo

Comissão eleitoral aprova cronograma para eleições

A campanha eleitoral para as legislativas de 10 de Março na Guiné-Bissau decorre entre 16 de Fevereiro e 8 de Março, refere a Comissão Nacional de Eleições (CNE) num cronograma de actividades a realizar até à votação.

Fotografia: DR

O documento, a que a Lusa teve acesso, descreve as actividades que a CNE irá realizar desde o dia em que o Presidente guineense, José Mário Vaz, assinou o decreto a marcar a data das eleições até à tomada de posse dos novos deputados, a ocorrer entre 19 de Março e 18 de Abril.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tem quatro dias, de 14 a 17 de Março, para apreciar e decidir sobre eventuais contenciosos eleitorais. A publicação dos resultados definitivos das eleições tem lugar entre 14 e 17 de Março. O dia exacto será decidido entre a CNE e o Governo, lê-se no cronograma produzido pelo departamento de administração, finanças e recursos humanos, baseado na lei eleitoral guineense. No documento é ainda referido que a acreditação dos observadores internacionais decorre durante 15 dias, entre 13 a 27 de Fevereiro.

Os partidos concorrentes têm até 10 deste mês para apresentarem ao Supremo Tribunal de Justiça os dossiês de candidatos a deputados.

O STJ, que é o órgão judicial que na Guiné-Bissau tem as competências de Tribunal Constitucional e Eleitoral, tem 14 dias, de 11 a 25 de Janeiro, para publicar as listas definitivas admitidas.