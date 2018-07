Mundo

Comissão eleitoral garante haver condições para eleições

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique considera que será possível realizar as eleições autárquicas em 10 de Outubro deste ano, caso a Assembleia da República aprove a nova legislação eleitoral.

Fotografia: DR

O adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República, que tinha sido agendada para Julho, visando a aprovação da nova legislação eleitoral, tem suscitado preocupação em torno da realização das eleições autárquicas previstas para 10 de Outubro. O porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, disse que o órgão pode reprogramar as actividades necessárias para a realização do escrutínio para que o mesmo tenha lugar na data inicialmente prevista.

“Sendo aprovada a nova legislação, ainda é possível reprogramarmos todas as nossas actividades de forma a termos eleições no dia 10 de Outubro”, declarou Paulo Cuinica. O porta-voz da CNE adiantou que o órgão ainda não recebeu nenhuma indicação por parte da Assembleia da República de Moçambique sobre a realização da sessão parlamentar que vai aprovar a nova legislação eleitoral.

“Não temos nenhum sinal. Nós estamos simplesmente reféns da nova sessão extraordinária que possa aprovar a legislação”, disse Paulo Cuinica

A Comissão Permanente da Assembleia da República adiou a sessão extraordinária, que estava agendada para 21 e 22 do mês passado, a pedido da Frelimo, partido no poder e com maioria parlamentar.

A Frelimo condiciona a aprovação da legislação eleitoral a avanços nas negociações sobre o desarmamento do braço armado da Renamo, o principal partido político da oposição em Moçambique.