Mundo

Comissão eleitoral sem orçamento para organizar as eleições gerais

A Comissão Nacional Eleitoral da Líbia anunciou que não tem orçamento para preparar as eleições, noticiou a BBC.

Fotografia: DR

Esta Comissão pediu 28,7 milhões de dólares ao Governo, considerando que sem financiamento não pode planear o referendo para uma nova Constituição, nem as próximas eleições gerais.

O Parlamento adoptou, na semana passada, uma lei apresentada como primeiro passo para o referendo constitucional.



As potências ocidentais e as Nações Unidas esperam por eleições locais, legislativas e presidenciais em Junho, após um referendo sobre o projecto de Constituição que prepara o caminho para o fim do conflito que surgiu depois da queda do Governo de Muammar Kadhafi, em 2011.