Mundo

Comunidade internacional exige cumprimento da data

Victor Carvalho

A comunidade internacional, através de diferentes organizações, continuam a pressionar as autoridades da Guiné-Bissau para que as eleições legislativas se realizem na data previamente marcada, ou seja a 18 do próximo mês de Novembro.

Dificuldades de vária ordem continuam a dificultar o processo de recenseamento eleitoral

Fotografia: DR

Desta feita, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a União Africana (UA) e a ONU apelaram num comunicado conjunto a “esforços renovados” da Guiné-Bissau para garantir a realização a “tempo e em condições de transparência” das legislativas de 18 de Novembro.

Estas três organizações pedem esforços renovados para que as autoridades guineenses garantam a realização, a tempo e nas condições de “transparência, regularidade e de credibilidade, das eleições legislativas de 18 de Novembro de 2018, que permitirão a renovação da Assembleia Nacional Popular”.

No mesmo comunicado, datado de Abuja, sede da CEDEAO, Addis Abeba, onde está a sede da União Africana e de Nova Iorque, onde está instalada a sede da ONU, as três organizações “incentivam todas as partes interessadas a trabalhar no sentido de criar as condições necessárias para o bom andamento do processo eleitoral”.

Para que isso seja possível, sublinham a necessidade absoluta de que seja preservada a estabilidade institucional e governamental, de modo que todos os esforços sejam centrados para o bom andamento das eleições.

“O interesse da Guiné-Bissau deve prevalecer sobre todas as outras considerações”, sublinham a CEDEAO, a União Africana e a ONU, no mesmo comunicado amplamente divulgado através das agências internacionais.

Virando-se para os países africanos e para a comunidade internacional, no geral, as três organizações pedem para que sejam mobilizados os recursos e os meios logísticos necessários para o bom andamento do processo eleitoral, dando como exemplo a Nigéria que está a apoiar o processo de recenseamento eleitoral.

A Nigéria anunciou ter disponibilizado 350 “kits” de registo biométrico, mas a verdade é que apenas 150 chegaram ao país, devendo os restantes ser recebidos brevemente.



Oposição pede adiamento

Apesar deste apelo conjunto, o facto é que o processo eleitoral em curso na Guiné-Bissau tem provocado fortes críticas dos partidos sem assento parlamentar, do Partido de Renovação Social, segunda força política do país e que faz parte do actual Governo, e da sociedade civil, que têm pedido o adiamento das eleições legislativas.

O pedido baseia-se, essencialmente, no facto do recenseamento eleitoral não ter decorrido no prazo previsto, entre 23 de Agosto e 23 de Setembro, devido a atrasos na chegada dos equipamentos para recenseamento biométrico.

Ainda na semana passada, a Comissão Nacional de Eleições emitiu uma declaração a dizer que o recenseamento está a ser feito a um “ritmo aceitável”, esclarecendo que já foram recenseadas 230 mil pessoas, aproximadamente 25 por cento dos cerca de 900 mil previamente estimados.

Na verdade, o recenseamento, que começou a 20 de Setembro, deveria terminar a 20 de Outubro, mas a 17 de Outubro, a ministra da Administração Territorial, Ester Fernandes, anunciou que se iria prolongar por mais um mês, ou seja até 20 de Novembro.

O problema é que esta data ultrapassa o dia previsto para a realização de eleições, 18 de Novembro, não se sabendo bem como conciliar o prazo agora considerado legal para o recenseamento e a data, que continua marcada, para a ida às urnas.

Trata-se de um problema que terá de ser resolvido de modo a que não comprometa todo o processo de preparação das eleições que todos querem seja o mais transparente e participativo possível.