Mundo

Conacri envia agentes sanitários para a RDC

Pelo menos, 40 agentes de saúde da Guiné Conacri chegaram à República Democrática do Congo (RDC) para reforçar o combate ao ébola, indicou ontem o responsável da Organização Mundial da Saúde (OMS) naquele país oeste-africano, Georges ki-Zerbo.

A Guiné Conacri foi violentamente assolada, em 2013, pela epidemia dessa febre hemorrágica.

“Pelo menos, 40 agentes guineenses foram enviados para a RDC, com a autorização das autoridades locais e sob a égide da Organização Mundial da Saúde”, acrescentou Georges Ki-Zerbo. Os profissionais guineenses são vacinadores, agentes de monitorização, depois do acto de vacinação, epidemiologistas para a monitorização das pessoas infectadas pelo vírus de ébola e especialistas em comunicação sobre os riscos, mobilização social e prevenção de infecções, segundo Ki-Zerbo.

O pessoal tem experiência no terreno e já foi desdobrado na região de Mbandaka, cidade com 1,2 milhão de habitantes, situada a 700 quilómetros de Kinshasa onde o surto já foi detectado, afirmou.

Segundo o perito, a epidemia na África Ocidental ensinou-lhes, em particular, a importância da mobilização comunitária, para vencer sem qualquer dúvida a importância de se ser permanentemente vigilante.