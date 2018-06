Mundo

Concluído Processo de corrupção contra ministro moçambicano

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo encerrou a fase de instrução do processo do caso “LAM/Embraer”, em que um ex-ministro e dois gestores são indiciados de corrupção na aquisição de aviões.

Com esta diligência, “estão abertas as portas para a realização do julgamento”, refere o jornal “Notícias”, citando informações do processo que envolve Paulo Zucula, ex-ministro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, ex-presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), e Mateus Zimba, ex-gestor da SASOL.

Em causa está uma investigação judicial ao alegado pagamento de subornos pela brasileira Embraer no valor de 800 mil dólares. Segundo o Ministério Público moçambicano, o dinheiro que os arguidos receberam resultou de uma sobrefacturação que engendraram na compra para as LAM de dois aviões à fabricante brasileira Embraer entre 2008 e 2009.