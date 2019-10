Mundo

Condenados em Nampula suspeitos de tentar fraude

O Tribunal Judicial de Nampula, maior cidade do Norte de Moçambique, condenou, ontem, duas pessoas a nove meses de prisão por tentativa de enchimento de urnas durante as eleições do dia 15.

Oposição moçambicana rejeita os resultados da votação

Fotografia: DR

Os réus, que estiveram ausentes da sessão, foram encontrados a tentar introduzir boletins de voto falsos nas urnas da Escola Primária Completa 7 de Abril, na cidade de Nampula.

A queixa foi apresentada pela Renamo, “que considerou que a sentença prova que as eleições gerais foram fraudulentas. A Renamo e o MDM, terceira força política parlamentar, não reconhecem os resultados das eleições que deram vitória à Frelimo, com maioria absoluta em todas as províncias nas presidenciais, legislativas e provinciais.

O antigo dirigente da Resis- tência Nacional Moçambicana (Renamo) Raul Domingos exortou ontem a liderança do principal partido da oposição a optar pelo diálogo para ultrapassar a crise provocada pela ala dissidente da guerrilha.

“O problema dos militares que não aceitam a liderança do presidente (da Renamo) Ossufo Momade, é um problema muito fácil de resolver em relação àquilo que foi o conflito Renamo-Governo”, disse, em entrevista à Lusa. Raul Domingos foi considerado durante muitos anos o número dois da Renamo, antes de ser expulso do partido, na sequência de divergências com o falecido líder, Afonso Dhlakama.

O político, agora à frente do partido extraparlamentar Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD), considerou normal a contestação a Ossufo Momade, tendo em conta que a Renamo está numa fase de transição, após a morte do seu histórico líder, Afonso Dhlakama, em Maio de 2018.