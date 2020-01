Mundo

Conferência sobre a Líbia decorre amanhã em Berlim

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa amanhã na conferência internacional sobre a crise na Líbia, em Berlim, anunciou o Kremlin em comunicado divulgado pela Reuters.

Fotografia: DR

“Prevê-se uma troca de opiniões sobre a crise líbia, incluindo um ponto sobre o fim das hostilidades; a reconciliação entre as partes em confronto e a exposição do diálogo político, sob os auspícios das Nações Unidas”, refere a nota do gabinete do Presidente russo.

O Kremlin indicou também que os acordos alcançados na reunião vão constar da declaração final, acrescentando que o documento preliminar “está quase aprovado”.

O encontro de Berlim foi convocado na semana passada pela chanceler alemã, Angela Merkel, após dez meses de combates iniciados pela ofensiva lançada pelo Exército Nacional Líbio contra Tripoli e que provocaram a morte a, pelo menos, mil e 500 pessoas, entre as quais 300 civis.

Os combates fizeram mais de 15 mil feridos e mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a abandonar os locais onde residiam.

Putin e o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan pediram, na semana passada, um cessar-fogo na Líbia. Apesar do optimismo do Kremlin, os encontros que decorreram em Moscovo não foram conclusivos.

O marechal Khalifa Haftar, homem que controla o Leste da Líbia, abandonou Moscovo no passado domingo sem assinar qualquer acordo de intenção sobre o cessar-fogo, ao contrário de Fayez al-Sarraj, apoiado pelas Nações Unidas.

Os dois homens encontraram-se com os negociadores russos e turcos, mas recusaram um encontro directo.

As partes convidadas para a conferência internacional de Berlim são os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, a França, a China, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, o Congo, Itália, o Egipto e a Argélia, bem como representantes das Nações Unidas, das Uniões Europeia e Africana e da Liga dos Estados Árabes.

A conferência de Berlim faz parte do processo lançado pelas Nações Unidas para se alcançar uma “ Líbia soberana” e apoiar “os esforços de reconciliação.”



Europa pronta para colaborar

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, defende que os 27 devem estar dispostos a enviar tropas para a Líbia para garantir um cessar-fogo, numa entrevista à revista alemã "Der Spiegel" publicada na sexta-feira.

“Se houver uma trégua na Líbia, a UE deve estar preparada para ajudar na aplicação e monitorização, eventualmente com militares, no âmbito de uma missão europeia”, disse o Alto Representante para a Política Externa da UE.

A posição, que Borrell disse ter sido abordada na última reunião europeia consagrada à Líbia, é conhecida dois dias antes da conferência internacional sobre a Líbia que reúne hoje em Berlim os principais protagonistas do conflito.

O resultado dessa conferência será o primeiro ponto da agenda da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE que se realiza na segunda-feira em Bruxelas.

Na terça-feira, quando interveio no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, Borrell foi mais vago, afirmando que “devia haver um debate na UE” sobre como pode “contribuir para fazer respeitar esse cessar-fogo e o embargo às armas”, e rematou com uma alusão às capacidades limitadas dos Estados-membros: “Sinceramente, não sei quem se vai encarregar”.

Na entrevista publicada sexta-feira, Borrell frisa que o cessar-fogo não está a ser controlado por nenhuma terceira parte: “A ONU encarregou-nos a nós, europeus, da aplicação. E a verdade é que o embargo não é efectivo, ninguém está a controlar nada”, disse.