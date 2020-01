Mundo

Conferência sobre a Líbia decorre hoje em Berlim

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa hoje, em Berlim, na conferência internacional sobre a crise na Líbia, anunciou o Kremlin, em comunicado, divulgado pela Reuters.

Comunidade internacional espera que o marechal Khalifa Haftar aceite acordo de paz

Fotografia: DR

“Prevê-se uma troca de opiniões sobre a crise líbia, incluindo um ponto sobre o fim das hostilidades; a reconciliação entre as partes em confronto e a exposição do diálogo político, sob os auspícios das Nações Unidas”, refere a nota do gabinete do Presidente russo.

O Kremlin indicou também que os acordos alcançados na reunião vão constar da declaração final, acrescentando que o documento preliminar “está quase aprovado”.

O encontro de Berlim foi convocado na semana passada pela chanceler alemã, Angela Merkel, após dez meses de combates iniciados pela ofensiva lançada pelo Exército Nacional Líbio contra Tripoli e que provocaram a morte a, pelo menos, mil e 500 pessoas, entre as quais 300 civis.

Os combates fizeram mais de 15 mil feridos e mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a abandonar os locais onde residiam.

Putin e o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan pediram, na semana passada, um cessar-fogo na Líbia. Apesar do optimismo do Kremlin, os encontros que decorreram em Moscovo não foram conclusivos.

O marechal Khalifa Haftar, homem forte que controla o Leste da Líbia, aban-

donou Moscovo no passado domingo sem assinar qualquer acordo de intenção sobre o cessar-fogo, ao contrário de Fayez al-Sarraj, apoiado pelas Nações Unidas.

Os dois homens encontraram-se com os negociadores de paz russos e turcos, mas recusaram um encontro directo.

As partes convidadas para a conferência internacional de Berlim são os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, a França, a China, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, o Congo, Itália, o Egipto e a Argélia, bem como representantes das Nações Unidas, das Uniões Europeia e Africana e da Liga dos Estados Árabes.

A conferência de Berlim faz parte do processo lançado pelas Nações Unidas para se alcançar uma “ Líbia soberana” e apoiar “os esforços de reconciliação.”



Europa quer colaborar

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, defende que os 27 devem estar dispostos a enviar tropas para a Líbia para garantir o cessar-fogo, numa entrevista à revista alemã "Der Spiegel" publicada na sexta-feira. “Se houver uma trégua na Líbia, a UE deve estar preparada para ajudar na aplicação e monitorização, eventualmente com militares, no âmbito de uma missão europeia”, disse o Alto Representante para a Política Externa da União Europeia.

A posição, que Borrell disse ter sido abordada na última reunião europeia consagrada à Líbia, é conhecida dois dias antes da conferência internacional sobre a Líbia que reúne hoje em Berlim os principais protagonistas do conflito.

O resultado dessa conferência será o primeiro ponto da agenda da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia que se realiza amanhã em Bruxelas.

Na terça-feira, quando interveio no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, Josep Borrell foi mais vago, afirmando que “devia haver um debate na União Europeia” sobre como pode “contribuir para fazer respeitar esse cessar-fogo e o embargo às armas”, e rematou com uma alusão às capacidades limitadas dos Estados-membros: “Sinceramente, não sei quem se vai encarregar”.

Na entrevista publicada sexta-feira, Borrell frisa que o cessar-fogo não está a ser controlado por nenhuma terceira parte: “A ONU encarregou-nos a nós, europeus, da aplicação. E a verdade é que o embargo não é efectivo, ninguém está a controlar nada”, disse.