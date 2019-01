Conferência Episcopal lança um apelo à calma e contenção

Adiada a reemissão de Bilhetes de Identidade

A emissão de Bilhetes de Identidade na província do Huambo, interrompida no passado dia 23 de Dezembro, por uma avaria no sistema informático, retoma dentro de duas semanas, assegurou ao Jornal de Angola o chefe do Arquivo de Identificação Civil e Criminal, Hélder Gomes.