Confrontos armados fazem 15 vítimas mortais em Ituri

Argentina afasta Selecção com goleada nos “quartos”

A Selecção Nacional sénior masculina de hóquei em patins vai defrontar hoje o Chile nas classificativas do quinto ao oitavo lugar, na cidade de Vilanova I La Geltrú, depois de perder ontem frente à Argentina, em jogo dos quartos-de-final do Campeonato do Mundo, que decorre em Barcelona desde o dia 6 do corrente e termina neste domingo.