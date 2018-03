Mundo

Confrontos provocam mortes e destruição

Pelo menos 41 pessoas morreram na noite de segunda-feira em várias povoações na província de Ituri, nordeste da RDCongo, na sequência da violência inter-comunitária, indicaram ontem fontes oficiais citadas pela Rádio Okapi, propriedade das Nações Unidas.

Os ataques foram perpetrados por homens armados nas localidades de Kayuba, Jo e Gbi, na região de Bahema do Norte, e Ngaliko, na de Walendu Tatsi, precisou a rádio, que cita fontes das autoridades locais.

Os três grupos de atacantes dispunham de armas automáticas, "AK47", bem como flechas, lanças e machados, tendo assassinado 19 civis em Kayuba, dez em Jo, mais dez em Gbi e dois em Ngaliko.

As fontes não puseram de lado a possibilidade de te-rem ocorrido mais mortes. Segundo fontes locais, as Forças Armadas, presentes em todas localidades, ainda evitaram mais mortes ao enfrentarem os homens armados, mas o porta-voz do Exército em Ituri, tenente Jules Ngongo, indicou tratar-se de “simples ladrões” que tentaram incendiar casas, sem sucesso.

Os acontecimentos são o mais recente episódio de violência numa zona assolada por vários conflitos étnicos, que, desde Dezembro, já causaram mais de 100 mortos.

A dois deste mês, pelo menos 34 pessoas morreram em confrontos interétnicos que envolveram as tribos Lendu, agricultores, e Hema, criadores de gado, na mesma província de Ituri. O conflito em Ituri envol-ve sobretudo os dois grupos étnicos e, nos últimos anos, estimando-se que tenha provocado mais de 50 mil mortos.