Mundo

Congo Democrático declara fim do ébola

O ministro da Saúde da República Democrática do Congo (RDC), Oly Ilunga Kalenga, declarou, na terça-feira, o fim do surto de ébola no país ao fim de 42 dias sem novos casos. Terão morrido 33 pessoas.

Fotografia: DR

Declarado inicialmente no Noroeste do país em Abril, o surto foi enfrentado rapidamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e as autoridades congolesas, incluindo o envio de uma vacina experimental administrada a 3300 pessoas.

Estas medidas ajudaram a conter o impacto do vírus do ébola mesmo quando chegou à cidade de Mbandaka. Com uma população de 1,5 milhões de pessoas, esta cidade tem ligações aéreas e por rio frequentes com a capital do país, Kinshasa.

“Declaro, a partir deste dia, o fim da epidemia do ébola na província do Equador, na República Democrática do Congo”, disse o ministro da Saúde, Oly Ilunga Kalenga, em comunicado. Um surto de ébola é normalmente da-do por terminado quando, ao fim de 42 dias de análises ao sangue do último caso confirmado, os resultados são negativos.

O vírus do ébola causa febre hemorrágica e vómitos e dissemina-se através do contacto directo com os fluídos corporais. A epidemia iniciada no final de 2013 na África ocidental, cujo pico foi atingido em 2014 mas se prolongou até 2016, matou pelo menos 11.300 pessoas na Guiné-Conacri, Serra Leoa e Libéria. Essa foi a maior epidemia de ébola até ao momento.

Apesar das mortes, a contenção deste último surto, o nono na RDC desde a detecção do vírus perto do rio Ébola nos anos 70, foi considerada um sucesso, dadas as dificuldades ambientais enfrentadas.