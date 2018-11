Conselho Constitucional valida resultados oficiais das eleições autárquicas

Avançado Geraldo reparte favoritismo

O avançado Geraldo, do 1º de Agosto, reconheceu ontem a qualidade do plantel do Burkina Faso e repartiu o favoritismo no jogo decisivo para os Palancas Negras, neste domingo, às 16h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, para a quinta jornada do Grupo I de qualificação para a Taça de África das Nações (CAN), de 15 de Junho a 13 de Julho de 2019, nos Camarões.